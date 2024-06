Modificazioni ormonali e salute mentale: l'open day per la prevenzione al femminile

Il 19 giugno la Fondazione Onda Ers promuove la prima edizione dell’open day dedicato alla prevenzione al femminile, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione. Obiettivo di questa iniziativa è promuovere, per la popolazione femminile, una corretta prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi della vita, in relazione alle modificazioni ormonali che le accompagnano e le caratterizzano in modo molto specifico, impattando sulla salute e sul benessere psico-fisico.

La Struttura Complessa di Psichiatria Universitaria del Policlinico di Foggia, diretta dal prof. Antonello Bellomo, mercoledì 19 giugno dalle 10 alle 13, presso l’ambulatorio di Psichiatria Universitaria, situato al primo piano del terzo lotto (ingresso Via Napoli), dedicherà alla popolazione servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti in tema di salute mentale.

Nello specifico la prima visita psichiatrica, la visita psichiatrica di controllo e i colloqui in presenza.

Info e prenotazioni al numero di telefono 0881 732241 e all'indirizzo e-mail: gianzano@ospedaliriunitifoggia.it