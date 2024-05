Non c'è pace per le Rsa 'San Raffaele': piovono di nuovo solleciti retroattivi di pagamento

Il futuro delle rsa San Raffaele di Troia e San Nicandro Garganico resta in bilico. Negli ultimi giorni la situazione non ha visto passi in avanti, e neppure indietro. Stallo totale che di certo non rasserena né gli animi del personale, né quello dei familiari dei pazienti ospiti delle strutture.

Per questi ultimi, si è aggiunta un'altra gatta da pelare: si sono visti recapitare fatture con cifre piuttosto corpose relative al nuovo piano tariffario deliberato dalla Giunta Regionale, che stabilisce l'aumento della quota di compartecipazione a carico degli ospiti dal 30% al 50%.

Si tratta di una richiesta di pagamento retroattivo delle differenze a decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al febbraio 2023. Il tutto, in barba al pronunciamento del Tar che congelò gli effetti della determina stessa.

"Dovrei pagare circa 6mila euro per il periodo luglio 2023-febbraio 2024. Mi chiedo se tutto ciò sia lecito dato che c'è una sentenza del Tar che parla chiaro. Se gli aumenti delle rette sono stati bloccati, perché l'azienda continua a chiederci i conguagli dei mesi scorsi?", è l'interrogativo che si pone il figlio di una anziana ospite della rsa di Troia. Doglianze condivise con tanti altri familiari e che si aggiungono all'incognita relativa al futuro degli operatori per i quali, come si ricorda, la Sgas (l'azienda che gestisce le due strutture foggiane e quella di Campi Salentina) ha avviato le procedure di licenziamento.

La crisi aperta ha portato a diversi incontri in Regione e con i sindacati. Le recenti interlocuzioni con i sindacati sono servite quanto meno a ottenere il pagamento degli stipendi di marzo e aprile, inizialmente non garantiti dall'azienda. Il problema potrebbe riproporsi alla fine del mese in corso. Il prossimo 24 maggio è in programma un incontro tra i sindacati e la Sgas sulla riduzione del personale, mentre ancora si attende una risposta della Regione alla richiesta di un tavolo di confronto con il Governatore Emiliano, il direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro e il direttore generale della Asl.

Tuttavia, alcuni effetti della precaria situazione già si vedono: "Sappiamo che dal prossimo primo giugno verranno meno alcune unità tra gli infermieri. Anche gli oss sono pochi. Si prefigura una situazione nella quale un infermiere e quattro oss dovranno occuparsi di 60 pazienti distribuiti su tre piani. Non parliamo di semplici degenti, ma di anziani, molti dei quali con problemi di natura psichiatrica o con malattie degenerative. Con una diminuzione del personale è a rischio il livello di assistenza ai nostri cari. Emiliano venga qui a Troia, per avere contezza di persona della situazione", raccontano ancora i parenti dei pazienti.

Dulcis in fundo, alcune indiscrezione sulla mensa di San Nicandro, che starebbe per chiudere: "Che cosa mangeranno i nostri cari?"