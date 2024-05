Rsa San Raffaele, lo stallo persiste: "In gioco c'è l'assistenza ai più fragili"

"Nonostante l'audizione precedente, che si è tenuta appena un mese fa sempre su richiesta del sottoscritto, lo stallo persiste con gravi conseguenze per i pazienti, i loro familiari e il personale", è quanto dichiara il consigliere regionale Napoleone Cera, che ha presentato una richiesta per una nuova audizione urgente in Commissione Sanità concernente il futuro nebuloso delle residenze assistenziali 'San Raffaele' di Troia e San Nicandro Garganico.

"Le famiglie continuano a ricevere fatture con aumenti ingiustificabili e retroattivi, nonostante le sentenze del Tar che avevano fermato tali aumenti", osserva Cera. Ma quello delle tariffe non è l'unico problema: "È emersa una minaccia ancora più preoccupante: la prospettiva di un drastico taglio del personale, che metterebbe a serio rischio la qualità dell'assistenza fornita ai nostri anziani, molti dei quali soffrono di malattie gravi e necessitano di cure continue e specializzate. Perciò, non mollo: non si possono avere indugi e non possiamo abbandonare i cittadini più fragili. In Commissione faremo il punto, ma sicuramente non faremo sconti".