Rsa San Raffaele, Cera propone l'internalizzazione: "Confrontiamo i costi delle ipotesi di gestione"

“Sulle residenze socio-assistenziali 'San Raffaele' di Troia e San Nicandro Garganico non retrocedo di un millimetro: in gioco c’è un servizio vitale per tante persone e il futuro di decine di dipendenti". È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale Napoleone Cera, che ha chiesto l’audizione in Commissione Bilancio della direzione strategica della Asl Foggia e del direttore del Dipartimento Montanaro per avere un quadro chiaro dei costi delle varie ipotesi di gestione. Ma facciamo un passo indietro.

Cera, da diverse settimane, chiede l’internalizzazione di queste strutture e ciò a fronte dell’incertezza in cui navigano i dipendenti e all’aumento dei costi delle tariffe a carico delle famiglie: "La Asl Foggia, tuttavia, sembra essere propensa a esternalizzare la gestione e noi vogliamo conoscere, nel dettaglio, le ragioni di tale preferenza. Peraltro, proprio la Regione ha recentemente scritto alla Asl foggiana per confermare l’attenzione con cui si sta seguendo la vicenda. È chiaro che sia un passaggio che va monitorato e in Commissione chiederemo quali sono i costi previsti in caso di internalizzazione o di esternalizzazione: non sarebbe giustificabile in alcun modo optare per l’ipotesi più esosa per le casse pubbliche", osserva Cera.

Il consigliere regionale ha anche annunciato la sua presenza venerdì a San Nicandro, dove sarà in programma il secondo sit-in di protesta dei lavoratori, promosso da Usb e Fials: "Invito tutti i sindaci e gli amministratori locali del territorio ad essere presenti per far sentire forte la nostra voce".