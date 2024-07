'Giallo San Raffaele', spunta una bando del 2016 per l'affidamento della rsa di San Nicandro: "Vogliamo chiarezza"

I lavori della Commissione bilancio e programmazione si è affrontata anche la questione relativa alle spese di gestione delle rsa di Troia e San Nicandro Garganico. Nella giornata di oggi si è tenuta l'audizione del Dirigente Sezione strategie e governo dell’offerta, Mauro Nicastro, della dirigente del servizio Fragilità e assistenza sociosanitaria Elena Memeo e del direttore generale della Asl Foggia Antonio Nigri.

L'audizione fa seguito a quella dello scorso 8 luglio, richiesta dal consigliere regionale Napoleone Cera per fare chiarezza sia sul futuro dei lavoratori delle due rsa, sia sull'aumento delle tariffe di ricovero, imposto in modo retroattivo, che pesa gravemente sulle famiglie dei ricoverati.

Oggi i dirigenti regionali hanno riportato i dati della relazione, prodotta dalla Asl Foggia, sulla valutazione economica della gestione con riferimento alla doppia opzione dell’internalizzazione o della esternalizzazione del servizio.

Il dirigente Nicastro ha riferito, come evidenziato anche dal direttore generale della Asl, che la valutazione prevede una rimodulazione dei posti letto, con un aumento di 10 - da 60 a 70 - a Troia e altri 10 a San Nicandro, passando da 40 a 50.

Dalla valutazione emerge una sostanziale equivalenza dei costi, per entrambe le strutture, sia riprendendo in mano pubblica la gestione sia affidandola all’esterno. La scelta tra una gestione pubblica e un affidamento a privati – ha evidenziato Amati – è quindi di natura prettamente politica, che dovrebbe farsi carico anche della conclamata carenza di posti pubblici.

È rimasta senza risposta invece la richiesta del consigliere Cera circa una gara che sembra essere stata fatta tra il 2015 e il 2016 ma sulla quale nessuno dei presenti era informato. Cera si è riservato di chiedere formalmente gli atti della gara e di chiedere nuove audizioni.

La gara riguarda la sola residenza di San Nicandro Garganico: delle cinque offerte ricevute, fu giudicata la migliore (secondo il criterio di giudicazione della offerta economicamente più vantaggiosa) quella formulata da una società romana. La aggiudicazione definitiva fu disposta con determina dirigenziale il 29 gennaio 2016, per un importo contrattuale di circa 5,9 milioni di euro e 150mila da corrispondere alla Asl di Foggia. Il contratto prevedeva una durata di cinque anni.

"Un vero e proprio giallo", lo ha definito il consigliere regionale Cera. "Una gara espletata tra il 2015 e il 2016 e addirittura assegnata al vincitore. Ma a cui non solo nessuno ha dato seguito, ma non è stata nemmeno annullata. Una gestione più che discutibile che lede le prerogative del vincitore, ma anche il principio di efficienza della pubblica amministrazione. Ma non è tutto perché dall’audizione di oggi abbiamo ricevuto una notizia importantissima: la Regione – stando a quanto dichiarato dal dirigente - auspica che le due rsa vengano internalizzate perché ci sono troppe strutture private rispetto alle pubbliche nel nostro territorio", ha aggiunto.

"È una notizia perché si inserisce nel dilemma, ancora irrisolto, se sia più utile esternalizzare la gestione oppure no. Dunque, continuo a seguire con la massima attenzione: nelle prossime ore formalizzerò la richiesta di documentazione sulla gara espletata anni fa, perché se non si risolve questa situazione non si può guardare al futuro. Vogliamo chiarezza, ma soprattutto è giunto il momento di scoprire le carte e chiarire come sarà regolata la gestione delle due strutture foggiane”, ha concluso Cera.