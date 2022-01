A Roseto Valfortore nascerà la "Comunità in Salute": il progetto si fonda su servizi di telemedicina e telemonitoraggio

Il progetto è stato presentato con la rete dei Comuni Welcome e finanziato da 'Fondazione per il Sud'.; riguarda la medicina di prossimità e si svilupperà in accordo con l'Asl di Foggia: "Gli anziani soli saranno monitorati costantemente attraverso braccialetti in dotazione". Attivati servizi di telemedicina per ortopedia, cardiologia, fisiatria, pneumologia e diabetologiarw