Ospedali nuovi: ci sono 14,1 milioni di euro per San Severo e Cerignola

Oggi la Giunta regionale ha approvato due importanti delibere per dare un impulso alla costruzione e alla riconversione di nuove strutture sanitarie.

La prima dà il via libera alla proposta regionale di programma di investimenti per l?accordo di programma ex art. 20 della legge 67/1988, per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e nuove costruzioni di ospedali. La seconda riguarda gli interventi finanziati dal Pnrr Missione 6 'Salute', con l?autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo.

?Con la prima ? spiega l?assessore alla Sanità ? regoliamo le richieste della Regione per gli interventi con fondi ministeriali. Con la seconda la Puglia si candida ad essere tra le prime regioni a firmare il Contratto istituzionale di sviluppo per utilizzare i fondi del Pnrr in sanità, così come già deciso dalla Regione. Stiamo lavorando intensamente per sfruttare tutte le risorse disponibili, facendo presto e bene?.

Tra i 17 gli interventi individuati dalla delibera art. 20 - per un totale di 268 milioni di euro tra quota statale del 95% e regionale del 5%, ci sono 14,1 milioni per due ospedali della provincia di Foggia: 7,2 milioni di euro per Cerignola e 6,9 per San Severo. Per il programma del Pnrr, il contratto istituzionale di sviluppo insieme al piano operativo regionale potrà essere firmato dal presidente della Giunta e dal ministero della Salute appena possibile e comunque prima della scadenza prevista del 30 giugno. ?Noi siamo pronti ? ha concluso l?assessore ? appena ci daranno il via libera, firmeremo?.