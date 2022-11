Ripartiamo, il nuovo gruppo di narcotici anonimi

Narcotici Anonimi e? un organismo internazionale no-profit di auto mutuo aiuto per il recupero dei tossicodipendenti. Siamo un'associazione di uomini e donne che si incontrano regolarmente per condividere le proprie esperienze di recupero

Narcotici Anonimi ebbe origine dal programma di Alcolisti Anonimi alla fine degli anni ‘40. Oggi l’organizzazione e? una fratellanza multilingue e multiculturale con piu? di 67mila incontri settimanali in 139 paesi. Letteratura e opuscoli informativi sono attualmente disponibili in 45 lingue.

Non siamo affiliati ad alcun’altra organizzazione e non ci sono quote d’iscrizione da pagare; non siamo collegati ad alcuna organizzazione politica, religiosa o di pubblica sicurezza; chiunque puo? unirsi a noi senza preclusioni di eta?, razza, identita? sessuale, convinzioni, religione o assenza di religione.

Vi informiamo che domenica 6 novembre alle ore 10:30 si svolgerà una riunione aperta a chiunque voglia conoscere l'associazione presso i locali parrocchiali della Cattedrale in Vico dell'Annunziata, 8.

L’intento di questo invito è quello di far conoscere la nostra associazione come una risorsa per la società ed il suo valore terapeutico nel contrastare il problema della tossicodipendenza. La nostra associazione si riunisce regolarmente ogni mercoledì alle 17 nei medesimi locali.