Foggia, 6mila green pass rilasciati agli stranieri: poche decine senza ma "situazioni già prese in carico"

Sono circa 6mila gli stranieri presenti negli insediamenti informali vaccinati negli ultimi tre mesi dalla Asl di Foggia, l’azienda sanitaria pugliese con il più alto numero di persone extracomunitarie che hanno completato il ciclo vaccinali. 4500 hanno acquisito il green pass grazie al supporto tecnico degli operatori della Asl. “Una attività imponente, svolta soprattutto nell’hub della Fiera di Foggia all’interno del quale è stato allestito anche uno sportello per il rilascio del codice per “Stranieri Temporaneamente Presenti” (S.T.P.) per consentire la vaccinazione anche alle persone non in regola con l'ingresso e il soggiorno. Tale attività ha permesso, infatti, ad oltre 200 cittadini stranieri non regolari di ottenere il codice S.T.P. grazie al quale hanno potuto vaccinarsi e ricevere cure urgenti, essenziali e continuative”

L’azienda precisa altresì che il rilascio del green pass è legato a procedure nazionali ed è vincolato al possesso di una determinata documentazione e che “purtroppo, non sempre tutte le persone presenti negli insediamenti informali possiedono una documentazione in regola. Tra le criticità segnalate, a titolo di esempio, ci sono i documenti di identità e le tessere sanitarie scadute. A questo si aggiunge che alcune di loro hanno effettuato la prima dose in altre regioni i cui sistemi informativi non sempre si integrano con il nostro. Per questo è necessario acquisire la documentazione cartacea e allineare manualmente l’informazione che deve essere validata, infine, dalla nostra Regione. Eventuali ritardi nel rilascio del green pass, quindi, sono dovuti a molteplici fattori che la Asl Foggia ha sempre tempestivamente risolto”.

Poche decine, ad oggi, le persone senza la certificazione verde “già prese in carico”.