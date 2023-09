Riuniti, solo tre pass e con targa per i trapiantati di fegato: "Noi samo invalidi come i dializzati"

I trapiantati di fegato iscritti all'associazione 'A.T.O. di Salvatore Ricci hanno chiesto alla direzione del Policlinico Riuniti di Foggia un numero di pass sufficiente a garantire l'ingresso e parcheggio in ospedale. Tuttavia, nonostante l'accordo di massimo che sarebbe stato raggiunto, di dieci di autorizzazioni, a disposizione ve ne sarebbero soltanto tre, ma bisognerebbe finanche comunicare per ciascuno il numero di targa: "Come facciamo ad indicare solo tre numeri di targa se questi pass dovremmo girarli di volta in volta ai tesserati che ne hanno bisogno?".

Eppure, evidenzia Ricci, "siamo invalidi come i dializzati" (alcuni dei quali avrebbero anche il parcheggio privato all'interno del nosocomio). "Perchè non riceviamo lo stesso trattamento?". Sarebbero una sessantina gli iscritti all'associazione: "Ne avremmo bisogno sempre".

La sede dell'associazione del presidente provinciale Salvatore Ricci si trova peraltro al secondo piano degli ambulatori del Policlinico. I pass richiesti in forma scritta il 3 luglio 2023, erano stati cinque, anche al fine di poter svolgere le attività di volontariato. Da cinque si è passati alla speranza di ottenerne dieci, fino alla doccia fredda di appena tre auto autorizzate, ma con targa fissa, da comunicare in sede di rilascio: "Così non è possibile, non vedo perchè debba esserci questa disparità tra malati".