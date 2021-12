"A Foggia c'è bisogno della guardia medica veterinaria"

A Foggia è difficile, se non impossibile, per i propri animali d’affezione, reperire un medico veterinario dopo l’orario di chiusura degli ambulatori. La lamentela è stata raccolta da Europa Verde Foggia che, sulla scorta delle numerose sollecitazioni giunte da parte di iscritti e simpatizzanti, ha deciso di sollecitare, sul punto, il Comune di Foggia, nonché le strutture sanitarie competenti e l’ordine professionale.

La proposta è quella di “riattivare il servizio di guardia medica veterinaria che fu introdotto nel 2005 dall’amministrazione Ciliberti e promosso dall’allora assessore Angelo Castelluccio e che si rivelò uno strumento utile per le emergenze notturne e festive di pronto soccorso per cani e gatti”, spiega il portavoce provinciale Fabrizio Cangelli. “Non è normale che una città capoluogo di provincia non abbia un servizio veterinario notturno e festivo, anche a pagamento, e che le cliniche veterinarie h24 siano a circa cento chilometri di distanza. Quindi siamo a ribadire la nostra sollecitazione a riattivare tale convenzione e siamo pronti ad una raccolta firme per dimostrare, laddove non fosse già evidente, la necessità dei cittadini di avere un pronto intervento veterinario nella città di Foggia” conclude.