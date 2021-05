Importante progetto di ricerca dei Riuniti per i malati oncologici: per i pazienti affetti da tumore del colon-retto la strategia è l'immunoterapia

La struttura di oncologia medica e terapia biomolecolare universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia e il gruppo di ricerca dell’Università di Foggia, coordinati dal prof. Matteo Landriscina, sono risultati vincitori di un progetto di ricerca nell’ambito del bando 5x1000 della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT).

Questo progetto si colloca nell’ampio panorama della ricerca scientifica oncologica nazionale ed internazionale, che ha come obiettivo primario lo sviluppo di terapie personalizzate, caratterizzate da maggiore efficacia e minori effetti collaterali, in grado di prolungare la sopravvivenza dei pazienti oncologici e garantire loro una buona qualità di vita.

Lo studio dal titolo 'Targeting metabolic dysregulation to by-pass immune escape in human colorectal carcinoma' è stato presentato e verrà svolto in stretta collaborazione con la sezione provinciale della Lilt di Foggia presieduto dalla prof.ssa Galante De Trino, nell’ambito di una integrazione tra policlinico, università e territorio finalizzata al potenziamento della prevenzione e dell’assistenza ai malati oncologici e della ricerca scientifica.

La ricerca parte dall’evidenza che un numero limitato di pazienti affetti da tumore del colon-retto può giovarsi dei trattamenti immunitari. La strategia scelta dai ricercatori foggiani consisterà nello studio del metabolismo tumorale e dei processi che permettono al tumore di crescere, metastatizzare e sfuggire all’azione delle terapie immunitarie.

Il progetto avrà ricadute pratiche nella gestione dei pazienti oncologici perché permetterà di selezionare meglio i pazienti da trattare con l’immunoterapia e di individuare strategie per rendere più efficace la stessa nei pazienti poco responsivi.

Questo importante riconoscimento scientifico rappresenta un traguardo importante per il Policlinico Riuniti di Foggia, oltre che per l’Università, nella prospettiva di migliorare la qualità dell’assistenza oncologica, il livello scientifico dei ricercatori e di rafforzare l’integrazione con il territorio e le associazioni di volontariato.