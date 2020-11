Lastaria, il pronto soccorso riaprirà (potenziato) quando scenderà l'indice di trasmissione Covid: "Nuove attività assistenziali e posti letto"

La direzione del Policlinico Riuniti annuncia per il 'Lastaria' l’imminente apertura di posti letto per l'Oncologia, per la Terapia Antalgica, il potenziamento dei day service nonché all'allestimento di posti letto per soggetti convalescenti post-Covid