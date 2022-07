Ricoverati Covid in calo al policlinico Riuniti: due lottano in Rianimazione

E’ sceso di quattro unità il numero dei pazienti Covid ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia, da 73 a 69 in una settimana. Sette in meno negli ultimi quindici giorni. Tuttavia, sono saliti a 41 (da 38), i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive. Da diciotto a sedici in Pneumologia. Lottano per la vita, in Rianimazione, due persone. Altri quattro sono ricoverati in area chirurgica, due in area ostetrica e quattro in pediatria Covid. L’età media è di 70 anni, il 54% è rappresentato dal sesso maschile.

In Puglia ci sono attualmente 71.051 positivi, 1882 per ogni 100mila abitanti. Gli ospedalizzati sono 492, di questi sedici sono ricoverati in Rianimazione. A livello nazionale il tachimetro, rispetto allo stesso giorno di un anno fa, fa registrare un aumento dei ricoverati in terapia intensiva del 2% e del 15% in area non critica (ovvero i posti letto di area medica afferenti alle specialità di malattie infettive, medicina generale e pneumologia).