Pronta la gara per la realizzazione della Rems di Accadia: avrà 20 posti letto, ambienti comuni e spazi verdi

La Asl Foggia è prossima all’indizione della gara europea per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione della Rems di Accadia (qui il progetto).

Prevista nell’ambito del programma per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (O.P.G.) promosso dalla Regione Puglia, la Rems - Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive, sarà realizzata nell’ex carcere alla periferia del comune, costruito negli anni ’80 e mai diventato operativo.

Con l’approvazione del Documento di indirizzo alla Progettazione (deliberazione del Direttore Generale n. 537 dell’8 aprile 2024) si sono conclusi gli adempimenti propedeutici all’avvio della gara, previsti dal Nuovo Codice degli Appalti.

Il Documento di indirizzo alla Progettazione contiene tutti gli elaborati tecnici già approvati (progetto di fattibilità tecnica e economica, planimetrie generali e settoriali, relazione tecnica illustrativa, per citarne alcuni in via esemplificativa) che oggi vengono integrati con il nuovo quadro economico derivante dall’implementazione dei fondi necessari alla realizzazione della struttura.

La Rems sarà, infatti, realizzata con finanziamenti pubblici per un totale di 7.500.000 euro così distribuiti: una quota di 2.936.439,11 euro è a carico dello Stato; 154.549,43 euro sono garantiti dalla Regione Puglia; 4.409.011,46 euro sono stati richiesti nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 e, solo temporaneamente, anticipati con fondi propri del bilancio aziendale (come da autorizzazione concessa dal Dipartimento di Promozione della Salute).

COS’E’ LA REMS | E’ una struttura ricettiva a carattere sanitario, rivolta a pazienti psichiatrici autori di reati e finalizzata al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Consente di dare una collocazione dignitosa a persone affette da disagio psichico e che, troppo spesso, vengono collocate in strutture non sempre idonee ai casi specifici, anche da un punto di vista organizzativo.

Scopo principale delle Rems è l’avviamento di un percorso terapeutico-riabilitativo che permette, alla fine della pena, il reinserimento familiare e sociale dei detenuti. La nuova struttura di Accadia, 20 posti letto, si svilupperà su due livelli e sarà dotata di un’area abitativa, ambienti comuni, locali dedicati alle visite dei familiari e spazi verdi esterni. Secondo il modello pugliese, la Rems sarà gestita dal Dipartimento di Salute Mentale, a garanzia dell’assistenza e dell’attivazione di adeguati programmi terapeutici.