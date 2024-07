Liste d'attesa al Policlinico di Foggia, nel 2023 recuperate tutte le prestazioni sospese causa Covid

Policlinico di Foggia. un capitolo importante della relazione performance viene dedicato alle liste d'attesa e al loro recupero. Una criticità ormai cronicizzata, che non riguarda il solo l'azienda ospedaliera foggiana, e che l'emergenza pandemica ha dilatato ulteriormente.

Con il dgr n. 262 del 6 marzo 2023 la Regione ha dato mandato alla Direzione Strategica del Policlinico di predisporre entro il 31 marzo dello stesso anno l’aggiornamento del Programma attuativo aziendale per il recupero delle liste di attesa, con le nuove misure da adottare nel corso dell’anno.

Con Ddg n. 95 del 30 marzo 2023, il Policlinico ha adottato il piano attuativo per l’abbattimento delle liste d’attesa.

Al 31 dicembre 2023, il Policlinico ha recuperato 6800 delle 16024 prestazioni ambulatoriali che al 1° aprile 2023 risultavano in lista di attesa (pari al 42,44%) e oltre il 60% (979 su un totale di 1624) dei ricoveri chirurgici che al 1° gennaio risultavano in lista d’attesa.

Rispetto alle prestazioni ambulatoriali, va anche precisato che molti pazienti richiamati non hanno voluto anticipare la data di erogazione della prestazione (2803 pazienti) oppure avevano già eseguito la prestazione presso altre strutture (402). Pertanto, in quest’ultimo caso, essi sono stati cancellati dalle liste del Cup.

Molti utenti richiamati, hanno preferito mantenere la prima data assegnata dal Cup, in quanto in quanto il medico prescrittore aveva prescritto una prestazione di primo accesso in luogo di un follow-up/controllo. Ciò spiega perché al 31/12/2023 soltanto il 59% delle prestazioni è stato recuperato. Rimane ancora, per alcune discipline, l’abbattimento delle liste di attesa e in particolare per l’Endocrinologia, per alcune prestazioni della Radiodiagnostica e per le prestazioni di ECG Dinamico afferente alla Cardiologia.

Tutte le prestazioni sospese a causa della pandemia – soprattutto quelle afferenti alla diagnostica senologia – sono state recuperate e l’abbattimento è terminato nel mese di febbraio 2023. Recuperati totalmente anche i ricoveri chirurgici con classi di priorità A e B.