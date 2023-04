Sanità pugliese: è 'profondo rosso', i rischi del disavanzo da 450 milioni di euro

“Crediamo che la Regione debba convocare immediatamente gli ‘Stati Generali della Sanità’. Tutte le rappresentanze politiche e istituzionali devono assumersi la responsabilità di trovare soluzioni per impedire che le scelte finiscano per creare ulteriore disagio ai cittadini pugliesi. Al danno si aggiungerebbe la beffa”. Così si è espresso Pino Gesmundo, segretario generale della Cgil Puglia, sulla situazione nella quale versa la sanità pugliese. Il commento arriva a circa due settimane dalla delibera della Giunta Regionale concernente l’analisi e la valutazione della spesa sanitaria, nella quale è emerso un disavanzo del Sistema Sanitario Regionale di 450 milioni di euro.

Come riporta la delibera, nonostante un finanziamento del Fondo Sanitario di 260 milioni di euro, le uscite aggiuntive ammontano alla cifra considerevole di 710 milioni, ripartiti in fattori esogeni (di cui fanno parte 110 milioni di costi per l’energia, 40 milioni di inflazione su acquisto beni e servizi (stima), 20 milioni per il mancato finanziamento legge 210, 50 milioni di costi Covid non coperti dai finanziamenti specifici, 105 milioni per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale e 100 per le stabilizzazioni del personale impegnato nell’emergenza Covid a 18 mesi) e scostamenti rispetto alle previsioni riguardanti l’incremento della spesa farmaceutica (85 milioni), l’incremento spesa socio-sanitario e territoriale (65), costi in house providing (30) e investimenti non coperti da finanziamenti in c/capitale (75).

Un ‘profondo rosso’ che andrà tamponato attraverso un robusto intervento sui costi: il provvedimento del Dipartimento Promozione della Salute, ha previsto, tra le varie misure, oltre a un contenimento della spesa per il personale delle Aziende ed Enti del Ssr (per i quali ogni tipologia di reclutamento potrà essere effettuata solo previa autorizzazione della Giunta Regionale), anche il “blocco immediato delle procedure di assunzione e della sottoscrizione dei contratti individuali per tutti i ruoli e profili, ad eccezione di quelle afferenti al processo di internalizzazione del servizio emergenza – urgenza sanitaria territoriale (118)”. Una misura, quest’ultima, già duramente criticata dall’Unione Sindacale di Base.

A margine della approvazione della delibera, da parte della Giunta Regionale, gli assessori Palese e Piemontese hanno precisato che la Regione non avrebbe operato tagli: "Stiamo solo operando uno stretto monitoraggio delle spese. Si devono ridurre significativamente le spese della farmaceutica, con un report trimestrale delle Asl e Ao da trasmettere alla Regione. Infine, gli uffici stanno lavorando sulla copertura del disavanzo 2022, che sarà quantificato con precisione a fine aprile, valutando tutte le misure anche alla luce dei provvedimenti che il Governo centrale dovrà prendere”. Parole che, evidentemente, non hanno rassicurato poi troppo.

Se il blocco delle assunzioni è ormai certificato sia dalla delibera che dal successivo Provvedimento del Dipartimento Promozione della Salute, c’è chi paventa un aumento dell’Irpef tra le possibili misure pensate per la riduzione del passivo: “Contro questa eventualità ci batteremo come leoni. Secondo Emiliano i colpevoli dello sfascio della sanità sono i Dg Asl, il personale sanitario, il governo nazionale, la commissione europea, la guerra, la pandemia e, di questo passo andranno al patibolo pure i cittadini. Tutti colpevoli tranne i politici regionali. Sembra un film. Ma può mai essere? Dicono questo gli atti? Forse sarebbe meglio un commissariamento”, il commento di Fabiano Amati, consigliere regionale e presidente della I Commissione Bilancio, tributi, finanze e programmazione, che nei giorni scorsi – insieme al consigliere Ruggiero Mennea e al responsabile regionale Sanità Alessandro Nestola – ha diramato alcuni dati sulla sanità in Puglia, nei quali si denunciano sprechi per oltre un miliardo di euro nel triennio 2019-2021 per farmaceutica (spesa di 2,4 miliardi rispetto a un tetto di 1,7) e protesi (quasi 1,5 miliardi a fronte di un tetto di 988 milioni): “Con quei soldi avremmo potuto effettuare migliaia di interventi su tumori, cuore e articolazioni, oppure milioni di prestazioni ambulatoriali, radiodiagnostica e laboratorio. La tristezza è davvero immensa nel leggere i dati e pensare che migliaia di persone stanno soffrendo e aspettando per la mancata esecuzione di semplicissime misure di risparmio, sempre sulla carta e mai eseguite”.

“Noi siamo pronti a dare il nostro contributo da subito, ma chi ha sbagliato liberi il campo. Se qualcuno non è stato in grado di gestire, si faccia da parte. Si individuino le responsabilità al più presto”, ha aggiunto ancora Gesmundo. Sulle coperture finanziarie rispetto al deficit sanitario, invece, il segretario della Cisl Puglia Castellucci ha ribadito la proposta, già formulata lo scorso anno, non solo di non aumentare l’addizionale regionale, ma di allargare l’esenzione dei contribuenti con un reddito complessivo imponibile fino a 15mila euro: “Il Governo regionale deve evitare con ogni strumento di gravare sulle spalle dei cittadini pugliesi, considerando che la sanità in Puglia già vive problematiche irrisolte come le liste d’attesa che generano maggiori costi per le famiglie fino all’impossibilità di curarsi; come l’emergenza delle aggressioni a personale sanitario e la carenza di personale”, ha aggiunto.

Sulla falsariga dei colleghi sindacalisti, anche Emanuele Ronzoni, commissario straordinario della Uil Puglia, che pone l’accento anche sull’ipotesi di un taglio degli screening oncologici. Nella delibera, tra le proposte formulate alla Giunta, si fa infatti riferimento alla "predisposizione di una o più proposte di legge per la modifica e/o la sospensione delle disposizioni contenute in leggi regionali che introducono prestazioni non previste dagli attuali Livelli Essenziali di Assistenza e/o non coerenti con Piani e Linee di indirizzo previste da Intese Stato-Regioni, Decreti e provvedimenti emanati dai competenti Ministeri".

“Leggiamo di soluzioni inconcepibili per fare fronte all’enorme disavanzo della sanità pugliese. Le ipotesi, trapelate in questi giorni, non sono opzioni percorribili: le conseguenze di scelte politiche sbagliate ed errori di programmazione, a ogni livello e ripetuti negli anni, non possono essere pagati sempre e comunque dai cittadini e dalle cittadine pugliesi”, ha dichiarato la Ronzoni.

“È assurdo - osserva - che un buco nella sanità, che i cittadini pugliesi pagano già caro in termini di qualità ed efficienza del sistema sanitario, debba essere risanato mettendo le mani nelle tasche dei pugliesi stessi con un aumento della tassazione, specie in un momento storico come l'attuale, in cui i salari e le pensioni sono già provate dalla crisi economica e dall’inflazione a due cifre”.

“Inoltre - conclude il sindacalista - la prevenzione oncologica è fondamentale, privare migliaia di cittadini dell’accesso alla stessa sarebbe imperdonabile. La Regione Puglia individui altrove gli sprechi da eliminare, magari condividendo le proprie azioni con le parti sociali, e il governo faccia la sua parte per scongiurare decisioni così drammatiche”.