Monte Sant'Angelo si mobilita per Salvatore: serve sangue 'Gruppo 0', arriva l'autoemoteca

Monte Sant'Angelo si mobilita per Salvatore, 18enne garganico che sta combattendo contro una malattia. Serve urgentemente sangue (0+ o 0-, servono le piastrine) e il sindaco, Pierpaolo D'Arienzo, si fa portavoce dell'emergenza. Per semplificare le operazioni di donazione, il primo cittadino ha chiesto al direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza di organizzare "una raccolta straordinaria con autoemoteca". Detto fatto: "Potremo donare mercoledì 14, dalle 17 alle 20.30, presso l’Avis Monte Sant'Angelo", annuncia. "Grazie al Direttore di Casa Sollievo, all’Avis e a quanti si stanno rendendo disponibili per aiutare Salvatore, a cui va il nostro più grande abbraccio e sostegno. Siamo davvero una meravigliosa comunità", conclude.