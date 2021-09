Quattro no-vax in Rianimazione al Riuniti. In Malattie Infettive sono 17 mentre 14 sono i vaccinati con doppia dose e tre con una

Rispetto a una settimana fa, si registra una presenza in meno (42 vs 43). Nello specifico, sono 34 i positivi in malattie infettive (-1 rispetto a una settimana fa), 6 in rianimazione. Inoltre, si segnalano due ricoverati, uno dei quali nell'indirizzo chirurgico di malattie infettive e l'altra nell'indirizzo ostetrico-ginecologico

Resta stabile il numero di pazienti Covid ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Rispetto a una settimana fa, si registra una presenza in meno (42 vs 43). Nello specifico, sono 34 i positivi in malattie infettive (-1 rispetto a una settimana fa), 6 in rianimazione. Inoltre, si segnalano due ricoverati, uno dei quali nell'indirizzo chirurgico di malattie infettive e l'altra nell'indirizzo ostetrico-ginecologico.

Per quel che concerne i vaccinati, 17 sono presenti in malattie infettive (14 con doppia dose e 3 con prima dose). Dei 6 pazienti in rianimazione, 2 sono vaccinati (uno con doppia dose e uno con prima dose), ma ricoverati per comorbilità pregresse. Gli altri 4 non sono vaccinati, così come non hanno ricevuto alcuna dose i due positivi nell'indirizzo chirurgico e ostetrico-ginecologico.

Come settimana scorsa, non ci sono positivi in medicina d'urgenza-Obi Covid.

Si abbassa lievemente l'età media dei ricoverati (da 64 a 63 anni), mentre si allarga la forbice tra uomini e donne (62% e 38%).

REPARTI COVID TOTALE VACCINATI DOPPIA DOSE VACCINATI PRIMA DOSE NON VACCINATI MALATTIE INFETTIVE 34 14 3 17 RIANIMAZIONE 6 1* 1* 4 MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO - GINECOLOGICO 1 0 0 1 MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO 1 0 0 1

*Paziente ricoverato per comorbilità pregresse.