Coronavirus, un'area 'drive through' per fare i tamponi in auto a San Severo: sarà gestita dall'Esercito

L’area di via Castellana, a San Severo, generalmente destinata ad accogliere gli spettacoli viaggianti, accoglierà il drive through per effettuare i tamponi per accertare l’avvenuto contagio da Coronavirus.

L’iniziativa, partita dal Comune di San Severo in seguito alla recente impennata di contagi, è stata favorevolmente accolta dall’Asl di Foggia, che ha avviato l’allestimento dell’area. Il drive through sarà gestito dall'Esercito, attraverso ufficiale medici. Si tratta di uno dei tre drive through aggiuntivi allestiti in Capitanata per velocizzare le operazioni di diagnosi e conferma dei casi sospetti di Covid-19 | IL VIDEO