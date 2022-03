La Puglia prima in Italia per copertura vaccinale anti-Covid

“Il senso di responsabilità dei pugliesi, il lavoro degli operatori sanitari, della protezione civile e degli uffici fatto in questi lunghi mesi, una buona campagna di comunicazione, l’invito continuo a fare moral suasion su quei cittadini ancora incerti e l’organizzazione a pieno regime degli hub e di tutto il sistema vaccinale pugliese, sono i principali artefici di questo risultato che da un lato ci inorgoglisce e dall’altro ci sprona a fare di più e ancora meglio”.

Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commenta il dato odierno secondo cui la Puglia è la prima regione italiana per copertura vaccinale anti Covid. L'88,4% dei residenti ha ricevuto almeno una dose (segue la Toscana con l'88,3%), l'86,4% ha completato il primo ciclo vaccinale, mentre il tasso di copertura vaccinale con terza dose è pari all'85,6%, contro una media italiana dell'83,9%. La Puglia è prima anche per copertura tra i bambini dai 5 agli 11 anni: il 53,5% ha ricevuto almeno la prima dose (segue il Molise con il 48,1%), mentre il 46% ha completato il primo ciclo vaccinale. “Ci auguriamo – dichiara l’assessore regionale alla Salute Rocco Palese – che anche grazie a questo ulteriore vaccino Novavax, si possano vaccinare i cittadini ancora indecisi. La pandemia non è ancora finita, serve cautela, serve senso di responsabilità e soprattutto serve lo sforzo di chi non è ancora vaccinato a farlo il prima possibile”.