In Puglia è di nuovo gratuito Baqsimi, lo spray salvavita per i diabetici

"Lo spray salvavita Baqsimi per i diabetici torna gratuito, attraverso un nostro emendamento approvato oggi dal Consiglio Regionale". Ad annunciarlo è il consigliere regionale di Azione Fabiano Amati.

Con un emendamento aggiuntivo è stato disposto un finanziamento di 15mila euro in favore delle aziende sanitarie locali per l'erogazione del farmaco ai minori con diabete di tipo 1 e agli adulti con diabete mellito in terapia intensificata. Questo, al fine di far corrispondere a ragioni sociali l'erogazione rimborsata del farmaco salvavita Baqsimi con modalità di somministrazione spray, così da ridurre i costi a carico delle famiglie qualora intendano evitare il pericolo da somministrazione intramuscolo inesperta dei farmaci alternativi, generato dalla revoca della rimborsabilità del farmaco deliberata dall'Aifa per ragioni diverse da quelle cliniche.

"Nel 2022 - dichiarano in una nota i consiglieri di azione Amati, Clemente e il capogruppo Mennea - sono stati erogati 2.100 confezioni per una spesa complessiva di 143mila euro. Si tratta di un medicinale indispensabile per la somministrazione in contesti – per esempio a scuola – in cui diventa difficile la somministrazione intramuscolo con altri farmaci, allo stato – peraltro – in situazione di ridotta disponibilità, tanto che l’Agenzia del farmaco ha autorizzato l’importazione".

"La nostra proposta approvata oggi - aggiungono - pone la spesa a carico del bilancio autonomo della Regione, almeno sino alla fine dell’anno. Se non dovesse cambiare nulla nella regolamentazione nazionale, proporremo la stessa misura per il 2024 nella legge di bilancio. Ringraziamo tutte le famiglie e associazioni che ci hanno segnalato il problema, offrendoci la possibilità d’individuare una soluzione, in particolare le associazioni Uniti verso un nuovo Domani (Lecce, OCN FAND (Bari Taranto Lecce Brindisi) e DIABat (Trani). Grazie a tutti i colleghi Consiglieri regionali per l’approvazione della norma".