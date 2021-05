Si svuotano i reparti Covid in Puglia, dal 24 maggio parte la graduale riconversione dei posti letto

La Regione, in considerazione dell'andamento della pandemia e della curva dei contagi, ha inviato alle Asl e alle strutture ospedaliere una disposizione per la ripresa dell’attività ospedaliera e specialistica ambulatoriale negli ospedali pubblici

L’assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco e il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, hanno inviato alle Asl e alle strutture ospedaliere una disposizione per la ripresa dell’attività ospedaliera e specialistica ambulatoriale negli ospedali pubblici.

In considerazione dell’andamento della pandemia e della curva dei contagi, si dispone a far data da lunedì 24 maggio, l’avvio di un graduale processo di riconversione dei posti letto dedicati al Covid a posti letto per patologie 'no Covid'.