Cure dentali gratuite per i minori inseriti nelle strutture protette

È stato presentato questa mattina in conferenza stampa nella sala conferenze della sede della Regione Puglia di via Gentile, a Bari, il progetto “Un Dentista per Amico”, finanziato con 40mila euro tramite Avviso pubblico indetto con Atto dirigenziale 740/2022, che vede coinvolti dentisti ed odontoiatri per la cura dentale gratuita di minori in uno stato di disagio economico e sociale inseriti nelle strutture protette.

All’incontro sono intervenute l’assessora regionale al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone, la direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia, Valentina Romano, e Alessandra Crovetto, la presidente dell’associazione Arkè Odv beneficiaria, a seguito di Avviso pubblico, del contributo per il finanziamento del progetto.

“Il progetto prevede la realizzazione di azioni di prevenzione e di cura odontoiatrica in favore di minorenni in condizioni di fragilità - afferma la direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia Romano - in collaborazione con la rete dei servizi del territorio, le scuole e con il supporto volontario di operatori odontoiatrici e odontotecnici professionisti. Saranno in particolare svolti programmi di prevenzione e di cura odontoiatrica per minorenni in condizioni di disagio socioeconomico seguiti dai servizi sociali e/o sottoposti a provvedimenti giudiziari di tutela con collocamento in struttura residenziale o affidamento familiare. Sono altresì previste campagne informative e di sensibilizzazione sull’igiene e la cura orale”.

“Sussiste nel nostro territorio la presenza massiccia di minori allontanati da contesti familiari a rischio e collocati in comunità educative residenziali ovvero in regime di affidamento familiare - dichiara l’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone - e spesso le cure odontoiatriche dei bambini e ragazzi rappresentano per le famiglie oneri insostenibili a fronte di una scarsa capacità di reddito, situazione ancora più drammatica per i minori privi di un contesto familiare di riferimento. Proprio a supporto di questo tipo di situazioni intervengono progettualità specifiche promosse anche con il supporto di enti del Terzo Settore come quella che oggi abbiamo presentato, pertanto ringrazio tutti i professionisti che a titolo gratuito offrono il loro prezioso contributo a sostegno dei bambini in difficoltà”.

L’associazione Arkè Odv nasce nel 2000 in Liguria e si diffonde nelle altre regioni italiane dove il bisogno di cure dentali gratuite per le fasce deboli è ugualmente forte.

“Mappando la Puglia - afferma la presidente dell’Associazione Arkè Odv, Alessandra Crovetto - abbiamo compreso che le cure dentali sono piuttosto trascurate. Si va dal dentista solo quando si ha dolore e quasi sempre è tardi perché il dente è già perso. Pertanto siamo partiti alla ricerca di dentisti che fossero disponibili a curare gratuitamente i denti dei bambini e ragazzi che sono in situazioni di disagio economico e sociale anche grazie all’aiuto del nostro Partner Aio Associazione Italiana Odontoiatri e dell’Ordine dei Medici. Sono già quasi 60 i dentisti aderenti e circa 500 i minori curati. Grazie all’Avviso pubblico della Regione Puglia e alla sensibilità dimostrata verso questo bisogno dall’assessora Barone, questo progetto potrà crescere annoverando un aumento di dentisti che cureranno un sempre maggior numero di pazienti”.