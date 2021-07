A Foggia il terzo Centro Ustioni della Puglia: "Completerebbe l'offerta dell'emergenza urgenza"

Il progetto per l'attivazione è stato già commissionato. Il Policlinico Riuniti si avvale della consulenza del responsabile del Centro Grandi Ustionati di Pisa

È stato già commissionato il progetto per l'attivazione del Centro Ustioni del Policlinico di Foggia. Lo ha reso noto oggi il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, Vitangelo Dattoli, illustrando il cronoprogramma per il completamento del Dipartimento di Emergenza Urgenza, in occasione della visita dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia.

L'idea di aprire nel capoluogo dauno il terzo Centro Grandi Ustionati della Puglia è emersa in corso d'opera, per quanto poi fosse stata prospettata già dieci anni fa. "Non era previsto nei piani - ha detto il Dg - però completerebbe l'offerta della torre dell'emergenza urgenza".

Il Policlinico Riuniti si è avvalso della consulenza per gli aspetti organizzativi del responsabile del Centro Grandi Ustionati di Pisa, "a titolo di cortesia", come ha fatto sapere Dattoli.

"Riteniamo che il Centro Ustioni sia in Puglia e nell'Italia meridionale una delle nicchie di particolare importanza, non molto utilizzate - ha detto Vitangelo Dattoli - Abbiamo un Centro Ustioni a Brindisi e al Policlinico di Bari, questo avrebbe una particolare dimensione e completerebbe l'offerta dell'emergenza urgenza".