Al via 'Amico infermiere', il progetto di supporto umano e sociale agli anziani di Rignano e San Marco

L'Auserdi San Marco in Lamis parte con il progetto 'Amico Infermiere' che prevede il supporto gratuito dal punto di vista umano e sociale dei propri iscritti Anziani e Diversamente Abili. Esso non si sostituisce in alcun modo ai servizi di assistenza sanitaria e socio sanitaria gestiti dall'ASL di Foggia e da aziende convenzionale, ma vuole essere un apporto ulteriore in termini di vicinanza umana e di recupero della memoria.

Il progetto prenderà in considerazione anche i simpatizzanti dell'associazione e verterà in uno studio complesso sulla gestione dell'Utente Anziano e Disabile presso la propria abitazione. Lo stesso si inserisce nell'ambito di una progettazione più ampia che potrebbe portare alla nascita della RSA Diffusa e Domiciliare. Al momento il progetto 'Amico Infermiere' riguarderà un centinaio di anziani semi-autonomi e non ricoverati, poi - se andrà bene - si estenderà a tutti gli altri, anche a quelli residenti nei comuni di San Giovanni Rotondo e di San Nicandro Garganico.

L'Auser di San Marco in Lamis intende interfacciarsi continuamente con i servizi sociali dell'Ambito Territoriale di Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e San Nicandro Garganico e con l'Azienda Sanitaria Locale di Foggia, Asl che gestisce anche a distanza il territorio e le cronicità patologiche (Centrale Operativa Territoriale, Infermieri di Famiglia, Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio 118 e Casa della Salute). Trasporto Sociale.

Nelle prossime settimane, dopo la fase sperimentale conclusa a Rignano, grazie ad un accordo con la Protezione Civile di San Marco in Lamis (che gestisce da tempo il trasporto sociale), partirà il servizio per gli iscritti al Sodalizio.