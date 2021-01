Da tutta Europa ai Riuniti di Foggia per curare le disfunzioni dell'apparato urogenitale: "Andrologia centro d'eccellenza"

Costola del dipartimento Nefro-Urologico diretto dal prof. Giuseppe Carrieri, il 16 gennaio scorso è nato il reparto di Andrologia diretto dal prof. di Bari, Carlo Bettocchi, presidente della European Society for Sexual Medicine: "Si occupa dei problemi che riguardano non solo la sfera sessuale, dai disturbi della disfunzione erettile, eiaculazione precoce, incurvamento del pene, a tutta la sfera dell'infertilità di coppia".

Anche i pazienti transessuali, che solitamente si spostano fuori Regione, potranno usufruire il servizio di eccellenza al policlinico Riuniti di Foggia: "E' sicuramente un grosso passo in avanti".

Diventerà un centro di riferimento chirurgico in tutta Europa. "Dobbiamo essere bravi non solo a capire le cause dei problemi ma le giuste terapie che ci sono. E' un pacchetto completo che ci deve spingere a migliorare non solo l'aspetto psicologico ma anche e soprattutto funzionale".