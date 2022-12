Lucia apre a Foggia la prima scuola di ballo paralimpica: "Spero di donare loro gioia"

Il sogno di Lucia, dare l'opportunità ai portatori di disabilità di imparare l'arte del ballo. Nasce in via Santa Maria Alfonso de Liguori la prima scuola di ballo paralimpica, la terza in Puglia

Una scuola di ballo per portatori di disabilità: il sogno di Lucia Squarcella, 37enne foggiana, insegnante di ballo e laureata in logopedia è realtà. Per via del suo indirizzo di studi, negli anni, Lucia ha avuto modo di incontrare portatori di diverse disabilità. A questo ha coniugato la passione del ballo che coltiva da quando era bambina. Da questo connubio è nata la prima scuola di ballo paralimpico di Foggia e una tra le poche in Puglia per disabilità fisiche, cognitive e motorie.

La 'LuS' è una scuola di ballo aperta a tutti, non solo ai portatori di disabilità: il suo intento è eliminare le disparità tramite l'arte del ballo, donando la libertà di ballare e regalando una possibilità di inclusione a chi, spesso viene emarginato solo per essere disabile.