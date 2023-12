Cancro e malattie neurodegenerative: la prevenzione passo attraverso l'alimentazione

Un’occasione preziosa per approfondire le tematiche della prevenzione del cancro. L’incontro è gratuito e ad accesso libero.

“Il Natale - sottolinea Michele Panunzio, direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl di Foggia - è una festa che ci invita a riflettere sulla gioia e sul benessere, e la prevenzione del cancro è un tema che si collega strettamente a questi valori. L'Avvento, che precede la festività del Natale, è un periodo di attesa e preparazione, un tempo in cui ci riscopriamo bambini, aperti alla creatività e alla scoperta. In questo contesto - conclude Panunzio - il tema ‘La prevenzione è salute’ assume un significato ancora più profondo, suggerendoci di prenderci cura di noi stessi con la stessa cura e attenzione che riserveremmo a un bambino”.

Il programma del Med-Food, basato su evidenze scientifiche, promuove la Dieta mediterranea e le linee guida dell'American Institute for Cancer Research, che hanno dimostrato di essere efficaci nella prevenzione del cancro e delle recidive.

Seguire queste linee guida riduce notevolmente il rischio di sviluppare tumori, sia in individui sanis ia in quelli già affetti da neoplasie. La Asl Foggia attraverso questo seminario intende promuovere e sensibilizzare i cittadini ad un corretto stile di vita. Educare alla salute per migliorare la qualità della vita.