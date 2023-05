Prestigioso incarico per il prof. Lo Muzio: il neo Rettore dell'Uni Fg entra nel comitato scientifico della Lilt

Prestigioso incarico per Lorenzo Lo Muzio. Il neo Rettore dell'Università di Foggia, nei giorni scorsi è stato nominato componente del comitato scientifico nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

La Lilt nasce nel 1922 come Federazione Italiana per la Lotta contro il Cancro, prima tra le associazioni ad attivarsi nella lotta contro i tumori. Cento anni fa, grazie al lavoro di illuminati medici chirurghi fondatori, Lilt ha perseguito lo scopo di colmare la totale assenza di comunicazione sul cancro. Nel tempo lo statuto dell'organizzazione si è evoluto, Lilt viene riconosciuto ente pubblico non economico. La sua attività viene svolta sotto la vigilanza del Ministero della Sanità e in collaborazione con le 20 regioni in cui è presente, province e comuni.

“Sono molto onorato di questo incarico, ho sempre ammirato il lavoro straordinario svolto da Lilt nella lotta contro i tumori con tutti i mezzi possibili sia nell’ambito educativo attraverso la diffusione della cultura preventiva che è fondamentale per ridurre l’incidenza delle malattie, sia nella sua funzione sanitaria con un’ampia attività diagnostica. Ringrazio il Presidente, il prof. Francesco Schittulli, e il Consiglio Direttivo Nazionale Lilt per la fiducia accordatami, confermando il massimo impegno nel dare il mio personale contributo alla mission dell’Ente".

La nomina di Lo Muzio si aggiunge ad altri prestigiosi ruoli ricoperti a livello nazionale e internazionale. Il Rettore Uni Fg è direttore del consorzio Interuniversitario nazionale per a Bio-Oncologia, componente dell’International Institute of Anticancer Research (Greece) e componente del comitato scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità.