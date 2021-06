Dalle 14, in base all’età, sarà possibile prenotare un appuntamento in una delle sedi vaccinali pugliesi. Si procede secondo ordine di anzianità e sulla base della disponibilità dei vaccini. Domani tocca ai nati dal 1982 al 1986. Il 5 giugno ai nati 87-91, il 7 92-96, il 9 giugno 97-2001, 11 giugno 2002-2005.

“Da domani tutti potranno prenotare il vaccino anti-Covid. Possiamo ancora accelerare la nostra campagna per superare questa stagione così difficile. Buona festa della Repubblica a tutti”. Partirà mercoledì 3 giugno la campagna vaccinale per le persone da 39 a 16 anni anche in Puglia, circa 1 milione di persone.

Dalle 14, in base all’età, sarà possibile prenotare un appuntamento in una delle sedi vaccinali pugliesi. Si procede secondo ordine di anzianità e sulla base della disponibilità dei vaccini. Domani tocca ai nati dal 1982 al 1986. Il 5 giugno ai nati 87-91, il 7 92-96, il 9 giugno 97-2001, 11 giugno 2002-2005.

Oltre che sul portale ‘La Puglia ti Vaccina’, ci si può inoltre prenotare tramite il numero verde 800.713.931, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e nelle farmacie accreditate al servizio FarmaCup.

Vaccini 12-15 anni fragili

Al Policlinico Riuniti di Foggia è attivo un hub vaccinale dedicato, afferente all’Unità Operativa Complessa di Igiene Universitaria presso l’ospedale D’Avanzo in Viale degli Aviatori 2, dove è possibile effettuare la vaccinazione per tutti i piccoli pazienti vulnerabili dai 12 anni ai 15 anni.

I piccoli pazienti possono essere convocati per la vaccinazione anti Covid-19 o dalle Unità Operative che li hanno in cura oppure contattando il seguente indirizzo mail: malattierare@ospedaliriunitifoggia.it indicando i dati anagrafici e il recapito telefonico del paziente e degli eventuali caregivers.

Devono portare con sé il documento di riconoscimento, la tessera sanitaria, la documentazione attestante la patologia e il consenso informato e scheda anamnestica scaricabili sul sito della Regione Puglia.

“Appena autorizzata la fascia da vaccinare dai 12 anni ai 15 anni il Policlinico Riuniti di Foggia si attrezza immediatamente per poter dare un’offerta sanitaria, secondo uno schema a sportello, per tutti i piccoli pazienti vulnerabili di questa fascia d’età, insieme alle altre attività vaccinali consuete, in modo da poter consolidare in luoghi sicuri le varie categorie più esposte al Covid-19” ha dichiarato il direttore generale Vitangelo Dattoli.