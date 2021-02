Scatta la vaccinazione per gli ultraottantenni pugliesi. Lopalco: "Non vi accalcate nelle farmacie"

Prenotazione in ambulatorio e a domicilio a partire da oggi 11 febbraio 2021. In farmacia è possibile prenotare la vaccinazione presso le farmacie abilitate al servizio Farmacup

Dalle 14 di questo pomeriggio sarà possibile prenotare il vaccino anticovid per gli ultraottantenni. La vaccinazione degli ultraottantenni può essere effettuata in ambulatorio o a domicilio.

La prenotazione per la vaccinazione in ambulatorio può avvenire in tre modi: di persona in farmacia, per telefono al Centro Unico di Prenotazione delle Asl, sul portale PugliaSalute https://www.sanita.puglia.it/.

Al momento della prenotazione verrà indicato il giorno, l'ora e il luogo della vaccinazione.