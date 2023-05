Emiliano a Foggia per 'benedire' le nuove ambulanze, ma del premio Covid promesso non c'è traccia

Venerdì 19 maggio, presso l'Auditorium della Camera di Commercio in via Michele Protano, si terrà una cerimonia tanto attesa quanto controversa.

L'evento in questione è l'inaugurazione delle nuove ambulanze della Rete Emergenza Urgenza della provincia che vedrà la presenza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ma a cui saranno assenti, seppur invitate, le sigle sindacali Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl, in segno di protesta e solidarietà ai dipendenti della Sanitaservice Asl Foggia per il mancato pagamento del premio Covid. "Si tratta di oltre mille unità, coraggiosi ed instancabili operatori sanitari, tra autisti e soccorritori del 118, infermieri, oss, ausiliari, manutentori, che hanno affrontato senza timore la prima e più terribile ondata della pandemia. Hanno messo a rischio la propria salute per salvare vite umane, lavorando instancabilmente in trincea. Eppure, nonostante le promesse fatte da oltre un anno fa e la firma di un accordo tra la Regione Puglia e le segreterie regionali, ad oggi questi eroi sono stati completamente ignorati".

L'assessore regionale alla Salute Rocco Palese ed il direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro avevano promesso che il premio sarebbe stato corrisposto entro il mese di gennaio 2023. "Ma le parole, purtroppo, sono rimaste solo sulla carta. La burocrazia ha infatti trasformato questa promessa in una farsa senza fine, lasciando i dipendenti della Sanitaservice Asl Foggia a lottare contro un muro di indifferenza".

Il cuore del contenzioso sembra risiedere in un'incongruenza nei conteggi. La somma preventivata per la Sanitaservice di Foggia si è rivelata nettamente inferiore rispetto a quella effettivamente necessaria per retribuire il premio, "perché a quanto pare ci si è ‘dimenticati’ che la Sanitaservice di Capitanata conta un più alto numero di dipendenti per aver incluso non solo gli operatori del 118, ma anche coloro i quali hanno prestato servizio nei presidi ospedalieri e ospedali della Capitanata (ausiliari, o.s.s. il personale della manutenzione, sanificazione ecc.)".

I sindacati aggiungono: "Un clamoroso errore di valutazione che ha messo in secondo piano l'importanza di questa provincia, una delle più colpite dall'emergenza Covid nel 2020. E così, coloro che hanno operato in prima linea tra il 15 marzo ed il 15 maggio di quell'anno, si trovano oggi costretti a implorare per il riconoscimento di un meritato diritto. Una situazione mortificante ed ingiusta che non può e non deve essere ulteriormente tollerata".

Pertanto, le segreterie provinciali Fp Cgil - Cisl Fp - Uil Fpl, esprimendo la massima solidarietà ai dipendenti della Sanitaservice Asl Foggia e sostenendo la loro legittima richiesta di ottenere il premio Covid, chiedono al Presidente Emiliano di intervenire immediatamente per risolvere questa situazione "ingiusta" e per scongiurare scioperi, proteste e azioni legali, che potrebbero paralizzare un settore già delicato. "È ora che la Regione Puglia mantenga fede ai propri impegni e dimostri un sostegno concreto ai lavoratori del sistema sanitario. In caso contrario, la presenza del Presidente all'inaugurazione delle nuove ambulanze del 118 sembrerà semplicemente una pura passerella. I dipendenti della Sanitaservice ASL Foggia hanno dedicato tutto se stessi a questa causa, ed è giunto il momento che la Regione Puglia faccia altrettanto".