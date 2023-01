Countdown per il Premio Covid a 1500 sanitari: mancano 8 giorni alla scadenza dell'impegno preso

Il videpresidente della Commissione Sanità e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, ha ricordato all’assessore alla Sanità Rocco Palese e al direttore del Dipartimento, Vito Montanaro, che alla fine di gennaio mancano solo otto giorni e che gli impegni si mantengono. "E’ diventata intollerabile, infatti, l’attesa del Premio Covid per i dipendenti della Sanitaservice e gli autisti del 118 dipendenti dalle associazioni di volontariato".

Il consigliere regionale prosegue: “Un premio che 1.500 operatori della sanità si sono ‘guadagnati’ nel periodo più buio della storia degli ultimi anni: dal 15 marzo al 15 maggio del 2020, in piena ondata Covid. Un premio previsto da una legge nazionale per tutti coloro che avevano svolto un’attività sanitaria in emergenza pandemica e sancito da un accordo fra i sindacati e la Regione Puglia. Palese e Montanaro, di volta in volta, hanno promesso che sarebbe stato pagato, l’ultima scadenza è ora: entro il 31 gennaio".

Perrini conclude: "E’ vero mancano ancora otto giorni, ma meglio suonare fin d’ora la sveglia per evitare al danno si aggiunga la beffa, ovvero da essere acclamati come eroi a lavoratori totalmente abbandonati".