Dottoressa del 118 torna in postazione per dare una mano ai due soli medici titolari

Buone notizie a San Nicandro Garganico dove ieri, presso la postazione del 118, la dottoressa Rosa Tardio "è tornata ad aiutare nei turni i due soli medici titolari e gli altri pochi supplenti che con fatica si reperiscono" ha evidenziato il sindaco Matteo Vocale sui social, dopo la visita effettuata per progere la vicinanza personale e della città per la tragica perdita del dottor Maurizio De Girolamo. "Non si è certo risolto il problema, poiché molti turni del 118 restano scoperti: quello dei medici che scarseggiano è un problema nazionale, anche di tipo contrattuale, che certo non invoglia a fare un lavoro dove, spesso, il monte ore ordinario si arriva a triplicare con ben poche tutele".-

Nel replicare, seppur in maniera indiretta ad Antonio Berardi, il consigliere comunale di minoranza che da alcuni mesi denuncia la carenza di medici nella cittadina garganica, il sindaco Matteo Vocale fa un appello ai cittadini: "Negli ultimi mesi, invece, abbiamo gradualmente risolto il problema della guardia medica che, come nel corrente mese di novembre, vede tutti i turni coperti, grazie all'incessante interlocuzione con la dirigenza Asl, che ringrazio per aver mantenuto gli impegni presi ad agosto, ma soprattutto grazie ai medici che si alternano e che potranno sempre contare su di noi. Naturalmente, cerchiamo di interpellarli quando ci sono reali emergenze: se li impegnamo per il mal di testa, o per una semplice iniezione (come spesso accade, solo per fare qualche esempio) li sottraiamo a chi potrebbe davvero averne bisogno. E, soprattutto, abbiamone rispetto, perché non sappiamo quanto ancora ce ne avremo, perché all'estero le ambulanze non hanno quasi più il medico già da un pezzo".