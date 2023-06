Donati al Policlinico tre dispositivi medici per purificazione e sanitizzazione dell’aria

Importante donazione quella fatta al Riuniti di Foggia dall’’Inner Wheel Club cittadino. Si tratta di tre dispositivi medici per la purificazione e sanitizzazione dell’aria registrati presso il Ministero della Sanità, atti a contenere la presenza nell’aria di agenti patogeni (virus – batteri – spore) potenzialmente pericolosi per la salute soprattutto di pazienti con deficit immunitario come i neonati pretermine, pazienti oncologici ed ematologici.

Le donazioni sono state fatte alla struttura di terapia intensiva neonatale ospedaliera diretta dal dott. Gianfranco Maffei, e a quella di oncologia medica e terapia biomolecolare universitaria diretta dal prof. Matteo Landriscina. I dispositivi sono in grado di disinfettare ogni tipo di ambiente confinato in pochi minuti. Test di laboratorio hanno, infatti, dimostrato l'efficacia del trattamento in ogni ambiente superiore a qualsiasi altro metodo utilizzato sino ad oggi. I macchinari, facilmente trasportabili da un ambiente all'altro, potranno essere programmati in base alle proprie necessità.

“Ringrazio, a nome di tutta la direzione strategica, l’Inner Wheel Club di Foggia per la particolare attenzione e vicinanza al Policlinico di Foggia con azioni virtuose che aiutano sia i pazienti che gli operatori sanitari” ha sottolineato il direttore generale del Policlinico Giuseppe Pasqualone.

Oltre al direttore generale e alla presidente e alcune socie dell’Inner Wheel Club di Foggia Irene Bonassisa, alla cerimonia di donazione hanno partecipato il Rettore dell’Università Lorenzo Lo Muzio e il direttore sanitario del Riuniti Leonardo Miscio.