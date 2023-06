Fa tappa a Foggia il 'RipartiAmo', il tour in bicicletta tra le strutture pediatriche della Puglia

La Struttura di Pediatria Universitaria del Policlinico di Foggia ha ospitato oggi 21 giugno una tappa del tour 'RipartiAMO', un progetto che prevede un percorso in bicicletta che fa tappa nelle diverse strutture pediatriche anche della Puglia, con la partecipazione di Dirigenti Medici, Medici in Formazione Specialistica, Pediatri di Libera Scelta e famiglie di pazienti allergici. Il progetto, con il patrocinio della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (Siaip), ha la finalità di coinvolgere le Associazioni che si occupano di Pneumo-allergologia pediatrica con l’intento di rinforzare il network di collaborazione reciproca.

All’evento hanno partecipato le Dottoresse Anna Calò, Claudia Baiardi e Enrica Manca, Dirigenti Medici della Struttura di Pediatria Universitaria del Policlinico di Foggia, diretta dal Prof. Angelo Campanozzi e il pediatra di libera scelta e Presidente provinciale della Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp) Dott. Pasquale Conoscitore.

Protagonisti del tour ciclistico sono i pediatri Prof. Alberto Martelli e il Prof. Ermanno Baldo. Gli obiettivi perseguiti con questa iniziativa sono: lavorare insieme su progetti comuni e comporre un registro delle competenze per le varie attività professionali presenti nelle diverse associazioni, fare da “cassa di risonanza” affinché associazioni che non sono ancora a conoscenza del progetto possano confluire nel network, dare visibilità a progetti inizialmente circoscritti alle sole aree territoriali di competenza, in modo da creare e consolidare una rete di Associazioni Pediatriche Pneumo-allergologiche che lavorano a fianco dei Reparti di Pediatria, per finalizzare alcuni progetti comuni, fare formazione, in presenza, ai Pediatri su argomenti di ambito pneumoallergologico.