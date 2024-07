Policlinico Riuniti in economia: ridotte le spese di farmaci e dispositivi medici

Tra i risultati positivi emersi dall’ultima relazione performance del Policlinico di Foggia, si segnala quello relativo alla spesa dei farmaci e dei dispositivi medici. Con la deliberazione n. 412 del 28/03/2023, avente ad oggetto 'Analisi e valutazione della spesa sanitaria – L.R. n.2/2011 – Programma operativo – Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa', la Giunta regionale ha previsto misure non differibili per il contenimento della spesa sanitaria del SSR, anche al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario negli esercizi 2023 e 2024.

La DGR n. 513/2023, notificata al Policlinico di Foggia in data 19/04/2023, ha definito i tetti della spesa farmaceutica relativa all’acquisto diretto di farmaci e gas medicali delle Aziende sanitarie pugliesi.

Per il Policlinico di Foggia il tetto di spesa fissato è stato di poco superiore ai 17,5 milioni di euro (17.552.000): “se rapportato a quello delle altre Aziende sanitarie pugliesi di pari o minore complessità, appare decisamente sottostimato”.

Dall’analisi del flusso dei consumi per gli acquisti diretti, risulta che l’Azienda nel 2023 ha ridotto la spesa del 7,72% rispetto allo stesso periodo del 2022. Nello specifico, il Policlinico ha sostenuto una spesa di 21,2 milioni (21.260.517), generando un risparmio di 1,8 milioni (-1.777.855). Nel 2022 la spesa raggiunse i 23 milioni.

Il risultato acquisisce rilevanza superiore se viene associata ai dati relativi alla produzione, che nel 2023 ha fatto registrare un significativo aumento rispetto al 2022 e che, in teoria, “avrebbe dovuto causare un incremento dei consumi”.

Il Policlinico è riuscito, dunque, a razionalizzare la spesa farmaceutica contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo regionale: al 31 dicembre 2023 la produzione è aumentata di circa 11,5 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Aumento della produzione e riduzione della spesa: la conseguenza diretta è una ottimizzazione dell’incidenza della spesa stessa sul valore di produzione. Rispetto al 2022, l’incidenza della spesa è calata di quasi due punti percentuali.

Nella relazione si evidenzia, inoltre, che il 53% della spesa farmaceutica è stata destinata all’acquisto di farmaci antineoplastici per pazienti oncologici, farmaci antivirali per pazienti con infezione da Hiv, farmaci immunosoppressivi utilizzati nella terapia della sclerosi multipla, della colite ulcerosa e del morbo di Chron e, infine, di farmaci utilizzati per la cura di malattie rare, in particolar modo per il trattamento della malattia di Fabry.

Spesa dispositivi medici

Con la deliberazione 512/2023 è stato assegnato al Policlinico di Foggia un tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici pari a 32,5 milioni, cifra decisamente inferiore rispetto a quella sostenuta nel 2022 (quasi 44 milioni di euro). “Tuttavia, data l’impossibilità di mantenere la spesa nell’ambito del tetto assegnato, la Regione ha altresì assegnato all’Azienda un obiettivo minimo di riduzione della spesa sostenuta nel 2022 pari a 3.792.689 euro”.

In poche parole, per rispettare le disposizioni, il Policlinico non avrebbe dovuto superare i 40 milioni e 64.933 euro di spesa.

Al 31 dicembre 2023 la spesa sostenuta per dispositivi medici è stata di 40,5 milioni di euro, ridotta di 3,4 milioni rispetto al 2022 (-7,75%).

Secondo quanto certificato dalla Regione, il Policlinico di Foggia risulta l’unica Azienda sanitaria pugliese ad avere raggiunto l’obiettivo minimo di riduzione assegnato dalla Regione per l’anno 2023, calcolato sulla base dello scostamento fra spesa e tetto assegnato relativo agli anni 2023 e 2022.

“È evidente che anche per i dispositivi medici valgono le stesse considerazioni fatte per la farmaceutica. […] Quindi anche la spesa per l’acquisto dei dispositivi medici è stata ottimizzata e, nel contempo, migliorata l’incidenza della stessa sul valore della produzione”.