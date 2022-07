Il Policlinico Foggia ha un nuovo Direttore Sanitario: da Napoli arriva il dott. Leonardo Miscio

Ha sottoscritto il contratto e si è insediato il Direttore Sanitario del 'Policlinico Foggia' Dott. Leonardo Miscio, nominato, con decorrenza 1 luglio 2022, dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Pasqualone con Deliberazione n. 226 del 1 giugno 2022.

Il Dott. Leonardo Miscio, laureato in Medicina e Chirurgia nel 1991 presso l’Università di Bologna, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in Organizzazione dei Servizi Sanitari presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nel 1996, conseguito il Corso di 'Management dell’Ospedale' presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano, è inserito nell’Elenco regionale degli idonei al ruolo di Direttore Sanitario Aziendale di cui alla Determinazione del Direttore Dipartimento Promozione della Salute del 31 gennaio 2022, n. 3, nell’elenco degli idonei al ruolo di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ed è in possesso dell’idoneità ulteriore a Direzione medica di presidio ospedaliero di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e sport del 13 maggio 2018 n. 5.

Con circa trent’anni di attività specifica nella direzione di ospedali, approda al Policlinico Foggia direttamente dall’Istituto Nazionale Tumori dell’IRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Sanitario negli ultimi due anni e mezzo.

La nomina del Direttore Sanitario del “Policlinico Foggia” assicurerà la continuità della gestione nel coordinamento delle funzioni di programmazione e organizzazione delle attività sanitarie.

Al Dott. Leonardo Miscio vanno i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico.