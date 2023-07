Il bilancio del Policlinico di Foggia ottiene la certificazione della primaria società di revisione Ey

Nel 2022 il Policlinico Foggia ha effettuato investimenti per oltre 11 milioni di euro e il valore della produzione è cresciuto di 18 milioni di euro, passando dai 306 milioni del 2021 ai 324 milioni del 2022. Tale incremento è dovuto principalmente (circa 15 milioni di euro) a una maggiore produzione interna (+12% rispetto all’anno pre-pandemico 2019).

In crescita sia l’attività di ricovero che quella ambulatoriale che ha garantito anche un sensibile recupero delle liste d’attesa. Questi sono i principali dati del bilancio d’esercizio 2022 dell’Azienda ospedaliero- universitaria che il 7 luglio ha ottenuto la certificazione, senza alcuna eccezione, dalla primaria società di revisione indipendente EY SpA.

Il bilancio d’esercizio, si legge nella relazione, fornisce “una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda al 31 dicembre 2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo N. 118/2011 e alle norme civilistiche”.

“Un dato che non traspare direttamente dagli schemi di bilancio. – dice il Direttore Generale del Policlinico Foggia, Dott. Giuseppe Pasqualone – È il nostro impegno, sia per la corretta tenuta dei conti e la crescita dei volumi di attività, che in favore del personale. La spesa di 169 milioni di euro è rappresentativa di incrementi contrattuali corrisposti nel 2022 per oltre 7 milioni di euro e delle stabilizzazioni di circa 500 unità lavorative di vari profili che avevano un rapporto di lavoro a tempo determinato”.

Per quanto riguarda gli investimenti, il Direttore Generale Pasqualone ricorda che “sono in corso lavori per 16 milioni di euro e sono in validazione progetti per oltre 50 milioni di euro: le gare d’appalto saranno bandite nel prossimo autunno”.