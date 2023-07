Piano triennale di fabbisogno del personale tra le polemiche al Riuniti: "Servono molti più oss e infermieri"

Con la Delibera n. 434 del 26 luglio la direzione generale del Policlinico di Foggia ha approvato la relazione al Piano Triennale di riorganizzazione del Fabbisogno di determinati profili del Personale del comparto sanità 2022-2024. L'approvazione è giunta a due settimane dal tavolo tecnico formato con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e con i dirigenti delle professioni sanitarie, "e al fine di condividere il fabbisogno delle singole strutture, stante da un lato l’impossibilità oggettiva di prevedere più personale per la necessità di rispettare da un lato il “fte” previsto ed assegnato per tali profili, dall’altro il limite di spesa del personale già rideterminato per questo Policlinico, tenendo conto, altresì, dell’organizzazione in plessi e stabilimenti del Policlinico", si legge nella delibera, approvata dopo aver preso atto "del parere favorevole unanime espresso dalle organizzazioni sindacali".

I segretari di FpCigl, Cisl Fp e Uilfpl contestano il riferimento al parere unanime, alla luce di quanto accadde lo scorso 12 luglio, quando le delegazioni dei tre sindacati abbandonarono il tavolo negoziale proprio in contestazione del Piano Triennale di Fabbisogno del Personale: "Non c'è unanimità sindacale a meno che non si intenda di quelli rimasti presenti", puntualizzano i segretari Ricucci, Perulli e Giorgione in una nota congiunta indirizzata agli organi istituzionali regionali, al Prefetto, al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, nonché alla stessa direzione generale del Policlinico. Lamentano la mancata considerazione delle eccezioni mosse nel corso del tavolo negoziale, nello specifico "le molte incongruenze inerenti il contenuto del Ptfp, carente di dati ritenuti fondamentali dalle scriventi e contingentato nei numeri del personale".

"Fatto ancora più grave è la mancanza di rispetto verso i dipendenti del Policlinico non tenendo conto di un’assemblea dei lavoratori, da noi formalizzata con lo stato di agitazione del personale, dove gli stessi hanno sollevato criticità gravi presenti nei servizi e nelle UU.OO. del Policlinico. Sicuramente, le altre sigle sindacali rimaste presenti all’incontro, non vivono la realtà dei lavoratori oppure sono state poco attente nell’approfondire quanto contenuto nella pubblicazione della delibera n.434 del 26.7.2023", evidenziano i tre sindacati.

Nella proposta di riorganizzazione del personale infermieristico e oss si prevede un totale di 1439 infermieri (rispetto ai 1419 attualmente assegnati) e di 470 oss rispetto (456 attualmente assegnati). Incrementi che le tre sigle sindacali considerano ancora troppo bassi: "Confermiamo, ancora una volta, che il Policlinico Riunti di Foggia necessita di un forte incremento di personale nei vari settori carenti e nelle figure professionali come già indicato nella nota inviata al Prefetto di Foggia. Queste segreterie nel dare seguito alle proprie azioni di politica sindacale ribadiscono che sono seriamente preoccupate della situazione e della carenza di personale esistente nel Policlinico di Foggia nel garantire e fornire, nel presente e nel futuro, quei livelli minimi di assistenza sanitaria necessari alla popolazione esistente sul territorio della Capitanata di circa 650.000 utenti", concludono, preannunciando una manifestazione di protesta.