Policlinico Foggia, si potrà donare il sangue anche il mercoledì pomeriggio

Novità per i donatori di sangue. A partire dalla giornata di domani, il servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (Simt) del Policlinico di Foggia, ubicato al piano rialzato della Palazzina dei laboratori, sarà aperto anche il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.30, oltre che dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 11.15. L'iniziativa è finalizzata a offrire l'opportunità di effettuare la donazione in condizioni logistiche il più possibile compatibili con le attività quotidiane dei cittadini. Per info: 0881.736136 - 334.1124485 (dopo le ore 12.00).