Nuove case e ospedali di comunità in Capitanata: saranno realizzati con i 30 milioni di euro del Pnrr

Case di comunità e ospedali di comunità: questi sono alcuni degli obiettivi che Asl intende realizzare con i fondi del Pnrr per allargare il ventaglio di servizi offerti al cittadino. I lavori riguardano: 26 case della comunità e 7 ospedali di comunità per un totale di 29.161.556 euro.

Le Case di comunità sono luoghi di prossimità utili al cittadino per entrare in contatto in modo più agevole con il sistema sanitario e si divideranno, in base al numero degli abitanti dei vari paesi della provincia di Foggia, in HuB e Spoke.

L'ospedale di comunità, invece, è una struttura di ricovero che afferisce alla rete di offerta della assistenza territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero.

Ma i fondi saranno anche destinati alla sostituzione e allo svecchiamento della dotazioni di apparecchiature mediche e interventi amtisiamici all'ospedale di Manfredonia

Il cronoprogramma dei lavori

Da oggi partono i cantieri con il seguente inizio lavori: 27 maggio Casa della Comunità di Rodi Garganico e Ospedale di Comunità di Vico del Gargano; 10 giugno Ospedale di Comunità di Vieste; 17 giugno Case della Comunità di San Marco in Lamis, Torremaggiore, Vieste; 24 giugno Case della Comunità di Foggia (via Grecia), Peschici, Bovino, Cagnano Varano; 1 luglio Casa della Comunità di Monte Sant’Angelo; 9 settembre case della Comunità di Manfredonia.

A ottobre 2024 inizieranno i lavori della struttura di Foggia (via Protano) che ospiterà Casa della Comunità e Ospedale della Comunità (previo rilascio di autorizzazioni amministrative), delle Case della Comunità di Stornarella e Troia e dell’Ospedale di Comunità di Volturino.

A novembre 2024 partiranno i cantieri degli Ospedali di Comunità di San Marco in Lamis e San Nicandro garganico e della Casa della Comunità di Vico del Gargano.

A gennaio 2025 start per le Case della Comunità di Serracapriola, San Paolo di Civitate e Accadia. A febbraio 2025 partenza dei lavori per: le Case della Comunità di Lucera e Orsara di Puglia e dell’Ospedale di Comunità di Monte Sant’Angelo. A marzo 2025 le Case della Comunità di San Giovanni Rotondo, Cerignola. A giugno 2025: Case della Comunità di Biccari e Carpino. A settembre 2025 case della Comunità di Pietramontecorvino, Rocchetta Sant’Antonio, Apricena.