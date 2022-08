Pronto soccorso in affanno, picco di accessi in Puglia: 3.402 pazienti, il 25% codici rossi e arancioni

Resta alta la pressione sui pronto soccorso di Puglia, dove si registra un nuovo record di accessi. E' quanto rivelano i dati di Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per la giornata dello scorso 17 agosto. Registrato un nuovo record di pazienti assistiti: 3.402 secondo il monitoraggio dell'Agenzia, il 25% dei quali codici rossi o arancioni. Superato anche il picco del 9 agosto scorso ,quando furono 3.300 le persone assistite. L'alto afflusso starebbe mettendo in difficoltà le strutture sanitarie, già in crisi per la carenza di personale.