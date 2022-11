Al Policlinico di Foggia una quercia per le strutture di Pediatria: “Sono i piccoli gesti che salvano il mondo”

In occasione della ‘Giornata nazionale degli alberi’, questa mattina, nel piazzale prospiciente il Dipartimento di Emergenza Urgenza del Policlinico Foggia, si è tenuta la piantumazione di una quercia, proposta nell’ambito del Laboratorio di Scienze ambientali dalla ‘Scuola in ospedale’, afferente alla Scuola statale primaria e dell’infanzia ‘San Giovanni Bosco’ di Foggia, presente nei reparti di Chirurgia Pediatrica Ospedaliera, Universitaria, di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza e di Pediatria del Policlinico di Foggia, e donata dall’Agenzia Regionale Risorse Irrigue e Forestali (Arif).

L’albero donato è il simbolo della tenacia, forza e resilienza necessarie per affrontare le sfide terapeutiche che i piccoli pazienti devono fronteggiare nel loro percorso di cura. Alla cerimonia per la piantumazione della quercia è seguita la donazione da parte dell’Agenzia Regionale Risorse Irrigue e Forestali a ciascun bambino degente nei reparti pediatrici di un alberello da portare a casa, al momento delle dimissioni, e di cui prendersi cura con piccoli gesti quotidiani per apprendere come diventare custodi della natura.

L’Arif ha donato, inoltre, alcune piantine per allestire, all’interno della ‘Scuola in ospedale’, un ‘Bosco-bambino’ che supporterà le attività didattiche di micro-forestazione nell’ambito del Laboratorio di Geo-scienze. Alla cerimonia hanno partecipato il direttore sanitario Leonardo Miscio, in rappresentanza della Direzione strategica, la Coordinatrice della ‘Scuola in ospedale’ prof.ssa Mattia Amatruda in rappresentanza del Dirigente scolastico della scuola statale primaria e dell’infanzia ‘San Giovanni Bosco’ di Foggia Maria Cianci.

Ancora, erano presenti il direttore della Struttura complessa di Chirurgia pediatrica ospedaliera Maria Nobili, il direttore della Struttura complessa di Neuropsichiatria infantile Anna Nunzia Polito, il direttore della Struttura complessa di Pediatria universitaria Angelo Campanozzi, il direttore della Struttura complessa di Chirurgia pediatrica ospedaliera Francesco Canale, la dirigente psicologa Annamaria Curiale, il direttore dell’area tecnica Luigi Borrelli, il dirigente Manutenzione e Impianti Massimo De Santis, il responsabile ufficio relazioni con il pubblico Alfonso Fuiano, la Responsabile ufficio stampa Angela Maria Fiore, il geometra della SSD Manutenzione e Impianti Michele Padovano e le insegnanti della ‘Scuola in Ospedale’.