Pediatria di Cerignola, le rassicurazioni dell'Asl: i ricoveri urgenti e programmati saranno garantiti

In riferimento alle notizie divulgate a mezzo stampa circa la nota sottoscritta dal direttore della Pediatria dell'Ospedale di Cerignola in cui si proponeva la sospensione dei ricoveri programmati per carenza di personale si chiarisce che le attività di Pediatria e del servizio di Fibrosi Cistica non subiranno variazioni. Continueranno, infatti, ad essere effettuati ricoveri urgenti e programmati.

Da sempre la Direzione della ASL Foggia è impegnata ad assicurare il mantenimento di tutti i livelli di assistenza, compreso quelli relativi alla fibrosi cistica. Attività che non sono mai state messe in discussione nonostante la cronica carenza di pediatri su scala nazionale. La Direzione strategica, infatti, sta sottoscrivendo una ulteriore convenzione anche con il Policlinico di Bari in cui si stabiliscono le modalità di collaborazione tra le due aziende. Ciò consentirà di aumentare la disponibilità di pediatri anche a Cerignola.

Per assicurare il servizio di fibrosi cistica, inoltre, tornerà in reparto una pediatra, già in pensione, che, su richiesta specifica, si dedicherà ancora ai pazienti affetti dalla complessa e rara patologia.