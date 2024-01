Sostegno Familiare e Patto di Cura, 245 gli ammessi a Foggia. Rosa Barone sui ritardi: "Pagamenti a stretto giro"

Una delegazione di persone con gravissima disabilità e dei loro familiari ha incontrato nella giornata di ieri l’assessora al Welfare Rosa Barone, il vicepresidente Piemontese e la presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone. Oggetto dell’incontro, le criticità relative ai pagamenti per le misure del sostegno familiare e del patto di cura.

Ritardi che hanno messo in difficoltà le famiglie, molte delle quali costrette ad anticipare le spese assistenziali. Per le due misure (alternative e non cumulabili) sono stati stanziati quasi 136 milioni di euro (95.760.000 euro per il Sostegno Familiare e 40 milioni di euro per il Patto di Cura). Esse prevedono un contributo (erogato per il periodo che va da maggio 2023 a dicembre 2024) di 700 euro al mese per il sostegno familiare, e di 1200 euro per quel che concerne il Patto di Cura.

Quest’ultima misura è destinata ai disabili che abbiano sottoscritto un regolare contratto di lavoro con un parente o un operatore esterno al quale versare lo stipendio (con relativi contributi previdenziali) attraverso il contributo del Patto di Cura.

Tuttavia, in molte realtà della Puglia, le graduatorie degli aventi diritto non sono ancora state pubblicate. Nel Comune di Foggia, invece, due giorni fa è stata pubblicata la determina relativa alla presa d'atto degli esiti istruttori: 227 le domande ammesse al finanziamento. Per quanto riguarda il Patto di Cura, sono 18 le famiglie che beneficeranno del contributo.

“La Regione ha messo a disposizione i fondi già nel mese di dicembre”, fa sapere a FoggiaToday l’assessora Barone. “Il braccio operativo è rappresentato dai distretti chiamati a istruire le domande sui territori. Purtroppo ci sono dei tempi che si possono dilatare anche perché il personale è esiguo un po’ ovunque e ci sono tante altre misure da gestire e smaltire contestualmente. In Puglia sono state 18mila le domande presentate”.

Gli stessi tempi di valutazione sanitaria delle domande sono dissimili tra i vari ambiti territoriali: “Ci sono comuni della provincia di Foggia nei quali le graduatorie sono state già pubblicate da almeno una settimana. Tuttavia, abbiamo dato una accelerata e i pagamenti avverranno a stretto giro. A Foggia potrebbero avvenire già in settimana”, osserva.

Rassicurazioni ribadite anche alle famiglie presenti ieri a Bari: “Sono al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie e sono dispiaciuta per questi ritardi dal momento che come Regione abbiamo messo gli enti nelle condizioni di minimizzare le procedure, in modo che non ci fossero simili problemi. A breve incontrerò nuovamente gli Ambiti e i direttori generali delle Asl assieme all’assessore Palese per fornire supporto agli stessi al fine di risolvere le criticità che impediscono il completamento delle procedure indispensabili per arrivare a stilare le graduatorie e i conseguenti pagamenti. Abbiamo dato vita a due misure che consentono di ampliare la platea dei beneficiari, valorizzare il ruolo dei caregiver e fornire servizi di assistenza mediante contrattualizzazione di apposito personale di assistenza. Pur avendo la Regione un ruolo programmatorio, siamo a disposizione degli enti territoriali per supporto e indicazioni volte alla celere conclusione dei procedimenti”.