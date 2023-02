Partorisce bimba in terapia intensiva. Il padre: "I miracoli avvengono, grazie al Policlinico Riuniti"

Salve Foggiatoday, siamo i familiari della signora di 29 anni ricoverata in terapia intensiva che ha dato alla luce una stupenda bambina alla 32esima settimana (leggi qui).

Riportiamo il ringraziamento scritto dal padre: "Dopo la ingiustificata pioggia di critiche piovute all'indirizzo del personale sanitario del Riuniti di Foggia, desideriamo esprimere il nostro ringraziamento a tutto il personale, medico, paramedico e sociosanitario del reparto di terapia intensiva dove era ricoverata. Anche al reparto di Ginecologia e Ostetricia universitaria e al personale della terapia intensiva neonatale, oltreché al reparto di Neuroriabilitazione, dove si stanno prendendo cura di mia figlia. É vero, i miracoli avvengono, ma senza il vostro impegno tutto ciò non sarebbe stato possibile, grazie ancora per averci ridato la serenità. Trovo giusto che vengano messi in risalto gli episodi di buona sanità e non solo quelli negativi, grazie ancora per aver dato felicità ad una nuova famiglia.