Parkinson, la malattia che rende 'lenti'. Cosa ancora c'è da sapere

La malattia di Parkinson è un disturbo neurodegenerativo che colpisce i movimenti muscolari. In Italia, ad oggi, circa 300mila persone ne soffrono. Ma tanto c'è ancora da fare per far conoscere questa malattia

Con un gazebo su corso Vittorio Emanuele, questa mattina, l'associazione Parkinson di Foggia ha voluto informare e sensibilizzare su questa malattia, tanto diffusa ma forse ancora poco conosciuta.

La malattia di Parkinson è un disturbo neurodegenerativo che colpisce i movimenti passivi, provoca tremore nella fase di rilassamento e si hanno, di conseguenza, problemi a deambulare, disturbi dell'equilibrio e andatura impacciata.

Ad oggi, fortunatamente, ci sono alcuni farmaci che, non potendo curare la malattia, ne controllano gli effetti rendendo la vita di chi ne è affetto quanto più normale possibile.

L'associazione Parkinson di Foggia conta circa 50 iscritti i quali, non possono riunirsi un una sede fisica, in quanto la tassa di iscrizione non coprirebbe più di due mesi di fitto.

Fu chiesto, in tempi recenti, al Comune di Foggia, un aiuto per essere assegnati una sede ma dagli uffici di Palazzo di Città fu risposto che locali disponibili non ce ne sono. Gli iscritti non hanno modo, quindi, di potersi riunire.

L'unico aiuto, ultimamate è stato dato dall'istituto B. Pascal di Foggia, dal quale è pervenuta una disponibilità a "prestare" un paio di pomeriggi al mese, dei locali per avere delle riunioni. Ma ciò non permette all'associazione di poter tenere dei corsi o di acquistare dei macchinari. Quando, oltre al danno, anche la beffa.