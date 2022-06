Ticket sanitari: pos per pagare con carta di credito operativi in altri otto poliambulatori

Aumentano gli sportelli Cup della Asl Foggia dotati di sistemi di pagamento con carta di credito. Da oggi sono operativi i pos nei Cup di Stornarella, Stornara, Orta Nova, Poggio Imperiale, Mattinata, San Paolo di Civitate, Lesina, Foggia (poliambulatorio di Via Grecia). I nuovi dispositivi si aggiungono a quelli già attivi negli sportelli aziendali dei presidi ospedalieri di Cerignola e Manfredonia e dei poliambulatori di Foggia, San Severo, Accadia, Candela, Cerignola, Deliceto, Monte Sant’Angelo, Orsara, Panni, Rocchetta Sant’Antonio.

Un modo per agevolare l’utenza che potrà pagare il ticket per le prestazioni sanitarie con carte di credito. L’attivazione dei Pos rappresenta infatti una comoda alternativa al contante (che potrà ovviamente continuare ad essere utilizzato) ma anche un modo per velocizzare le operazioni di pagamento, soprattutto in vista del periodo estivo. Con step successivi il sistema di pagamento con carta sarà esteso ad altri sportelli CUP. Questo, anche in risposta alle varie sollecitazioni provenienti dai sindaci del territorio.

L’installazione dei pos è il frutto di un lavoro sinergico, seguito direttamente dalla Cup Manager Lorena Di Salvia nell’ambito dei Servizi Informativi Aziendali, diretti da Tommaso Petrosillo. Una attività che ha visto, per gli aspetti tecnici e informatici, il coinvolgimento di Sanitaservice e dei suoi operatori Michele Paglione, Davide Pupillo e Raffaele Muscettola, a conferma della sinergia sempre più crescente con la società in house nella implementazione delle reti e nella informatizzazione dei servizi.

A chiudere il cerchio, l’area Gestione Economico-Finanziaria che, con il direttore facente funzioni Lorenzo Troiano e il dirigente Matteo Lupo, ha curato gli aspetti prettamente amministrativi.